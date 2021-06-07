ФСБ: в России разоблачили украинского шпиона

В России разоблачили агента украинских спецслужб. Об этом сообщает ФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об Алексее Семеняке: на его гаджетах обнаружена переписка с сотрудниками СБУ о решении «рабочих вопросов» с целью «нанесение ущерба безопасности России», уточняют в ведомстве.

Когда Семеняку задержали, он сообщил, что давно работает с представителями СБУ подполковником Игорем Черняком и старшим лейтенантом Тимуром Гасымовым, отвечающим за информационную безопасность. После разоблачения агента они попытались удаленно стереть информацию с его гаджетов, но в ФСБ предвидели такой сценарий и предотвратили его, отмечают в ведомстве, добавляя: Семеняка долгое время консультировал Службу безопасности Украины, но не успел навредить интересам России.

Поэтому его просто выслали из страны, запретив въезд на 25 лет, сообщает РИА «Новости».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 07.06.21

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