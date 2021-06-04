В Крыму продолжается рост заболеваемости коронавирусом

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Крыму продолжил расти третий день подряд. За последние 24 часа на полуострове выявлено 105 случаев заражения Covid-19 (накануне 101).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 75 выявлены при обращении за медпомощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа.

Всего в Крыму на сегодняшний день зарегистрировано 42 883 случая коронавирусной инфекции.

По данным республиканского минздрава, за сутки от коронавируса умерли 5 человек. Общее число жертв ковида достигло 1374 человек.

В то же время за минувший день полностью выздоровели 68 пациентов с подтвержденным Covid-19, а за все время эпидемии – 40 845.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 04.06.21

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