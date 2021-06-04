Ливни, град и шквал: МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму

Жителей и гостей Крыма предупредили о непогоде.

Республиканское МЧС объявило штормовое предупреждение на полуострове. «4 июня на территории Республики Крым ожидаются сильные дожди, град, гроза, шквалистый ветер», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели попросили крымчан соблюдать меры безопасности: воздержаться от походов в горы, от выхода в море. Людям советуют не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Также рекомендовано не находиться и не парковать машины у рекламных щитов, слабых конструкций, ЛЭП и деревьев.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 04.06.21

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