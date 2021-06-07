Суточная заболеваемость Covid-19 в Крыму вернулась к февральскому уровню

В Крыму за минувший день выявлено 108 новых случаев коронавирусной инфекции. Накануне, по данным регионального управления Роспотребнадзора, на полуострове было зарегистрировано 112 заболевших Covid-19 – это максимальное значение с 19 февраля, когда суточный прирост заболеваемости составил 117 случаев. С 3 июня в регионе ежедневно фиксируется более 100 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества зараженных 91 случай выявлен при обращении за медпомощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Число умерших от ковида за сутки выросло на три человека и достигло 1386.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Крыму на сегодняшний день составляет 44 212. При этом 40 996 заболевших уже выздоровели, в том числе пятеро – за минувшие сутки.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 07.06.21

Из-за разрушения плотины в Крым течет вода из Днепра. / ФСБ: в России разоблачили украинского шпиона. / Зеленский назвал отказ США от санкций к «СП-2» пулями к оружию России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»