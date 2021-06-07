На Крым снова идут ливни с грозами и градом

В Крыму вновь объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает республиканское управление МЧС.

«В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 7 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 17-22 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели призвали крымчан и гостей полуострова соблюдать меры безопасности. В частности, воздержаться от походов в леса и в горы, выездов на море, посещения набережных, остерегаться рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и ЛЭП.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 07.06.21

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