В Севастополе пьяный водитель устроил массовое ДТП и попытался свалить все на иностранца

В Севастополе пьяный водитель разбил три автомобиля и попытался скрыться.
Как сообщили РИА «Новый День» в управление ГИБДД УМВД России по Севастополю, ДТП произошло возле одного из городских ночных клубов.
На проспекте Генерала Острякова водитель «Шевроле» повредил припаркованные автомобили БМВ, КИА и Лексус. Виновник попытался скрыться с места ДТП, но его остановили
очевидцы происшествия и вызвали экипаж ДПС.
От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, в связи
с чем сотрудники ГИБДД составили административный материал по ч. 1 ст. 12.26
КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч
рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Также
нарушителя отстранили от управления транспортным средством, а его автомобиль
поместили на штрафную площадку.
Чтобы избежать ответственности, водитель сообщил, что за рулем авто в момент
ДТП находился некий иностранец, который угнал автомобиль в то время, когда
он сам сидел на переднем пассажирском сиденье, а после столкновения
незнакомец скрылся в неизвестном направлении. Мужчина написал заявление об
угоне и был предупрежден автоинспекторами об уголовной ответственности за
ложный донос.
Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев происшествия и собрали достаточно данных
доказывающих, что в момент аварии за рулем «Шевроле» находился сам владелец.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 07.06.21
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