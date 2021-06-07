В Севастополе пьяный водитель устроил массовое ДТП и попытался свалить все на иностранца

В Севастополе пьяный водитель разбил три автомобиля и попытался скрыться.

Как сообщили РИА «Новый День» в управление ГИБДД УМВД России по Севастополю, ДТП произошло возле одного из городских ночных клубов.

На проспекте Генерала Острякова водитель «Шевроле» повредил припаркованные автомобили БМВ, КИА и Лексус. Виновник попытался скрыться с места ДТП, но его остановили

очевидцы происшествия и вызвали экипаж ДПС.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, в связи

с чем сотрудники ГИБДД составили административный материал по ч. 1 ст. 12.26

КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч

рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Также

нарушителя отстранили от управления транспортным средством, а его автомобиль

поместили на штрафную площадку.

Чтобы избежать ответственности, водитель сообщил, что за рулем авто в момент

ДТП находился некий иностранец, который угнал автомобиль в то время, когда

он сам сидел на переднем пассажирском сиденье, а после столкновения

незнакомец скрылся в неизвестном направлении. Мужчина написал заявление об

угоне и был предупрежден автоинспекторами об уголовной ответственности за

ложный донос.

Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев происшествия и собрали достаточно данных

доказывающих, что в момент аварии за рулем «Шевроле» находился сам владелец.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 07.06.21

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