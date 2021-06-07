«Титановые инвестиции» скрывают и искажают экологическую информацию

На градообразующем предприятии Армянска проверка выявила многочисленные нарушения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», химический завод «Крымский титан», по-прежнему принадлежащий украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, после перерегистрации в российском правовом поле называется ООО «Титановые инвестиции». Это вредное производство лишает питьевой воды и подвергает опасности жителей Армянска и окрестных сел, но продолжает работать даже после экологической катастрофы 2018 года. Минприроды Крыма регулярно публикует сводки о количестве выбросов вредных веществ и состоянии воздуха в городе и его окрестностях. Показатели, по их данным, не выходят за пределы нормы.

На днях Росприроднадзор завершил на предприятии внеплановую выездную проверку. В ходе проверки было установлено, что ранее выявленные нарушения в области охраны атмосферного воздуха при эксплуатации пылегазоочистных установок были устранены.

Однако специалисты обнаружили ряд нарушений в области обращения с отходами производства и потребления, рационального использования и охраны недр.

В частности, отсутствуют паспорта на ряд отходов, еще ряд позиций не отражен в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Инспекторы Росприроднадзора выявили факты сокрытия и искажения экологической информации, а также зафиксировали нарушение сроков платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и размещение отходов за І-ІІІ квартал 2020 года.

В отношении юридического и должностных лиц предприятия были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по восемнадцати статьям КоАП РФ.

Напомним, в конце 2020 года инспекторы Росприроднадзора в ходе плановой выездной проверки тоже выявили множественные нарушения требований природоохранного законодательства РФ. В отношении юридического и должностных лиц предприятия были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. Сейчас будут составлены новые протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ с дальнейшим направлением в суд для рассмотрения.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 07.06.21

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