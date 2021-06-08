В Крыму за сутки выявлено более 100 новых случаев коронавируса

За сутки в Крыму зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем днем ранее, следует из данных республиканского управления Роспотребнадзора. Шестой день подряд суточный прирост заболевших ковидом на полуострове держится выше отметки 100 человек, что соответствует февральскому уровню.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», из общего числа заболевших 79 выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Крыму достигло 44 319.

По данным регионального минздрава, за последние 24 часа от коронавируса скончались пятеро крымчан, а за весь период эпидемии жертвами Covid-19 стал 1391 житель полуострова.

В то же время за минувший день полностью выздоровели 70 пациентов с ковидом, за все время – 41 066.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 08.06.21

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