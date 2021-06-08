«Несмотря на агрессию России» – Украина не будет отказываться от экспорта продукции в РФ

Киев сохранит экспорт в Россию добываемого на Украине сырья «как можно дольше».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

По его словам, экспорт украинских товаров сохранится и в Белоруссию, несмотря на резкое ухудшение отношений в последнее время.

«В Россию мы экспортируем титановое сырье и калий, в Беларусь – пищевую продукцию. Это достаточно весомые процессы, которые, несмотря на агрессию России, будут сохраняться как можно дольше», – заявил чиновник украинского правительства.

Напомним, после 2014 года Россия вышла в лидеры поставок на Украину традиционных для «Незалежной» товаров – свинины, картофеля и ряда других. Украина также заняла первое место по закупке медоборудования и лекарств у предприятий российской столицы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.06.21

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