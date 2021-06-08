В Крыму провалилась дорога

В Симферополе провалилась дорога.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», провал образовался на проезжей части улицы Монтажной в районе ГРЭС. Размеры ямы – 1,5 метра на 1,5 метра, глубина – около3 метров.

Под дорогой проходит коллектор.

Сейчас на месте работают специалисты. Движение в сторону аэропорта закрыто.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.06.21

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