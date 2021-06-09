В Симферополе прогремел мощный взрыв

В Симферополе прогремел взрыв. Довольно мощный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хлопок произошел сегодня около 9 часов утра по местному времени. По словам горожан, взрыв слышали во всех районах города и пригородах. А также в Белогорском районе. Официальных комментариев пока нет.

«Мы дозвонились в региональное МЧС, но там ответили (дословно): «Мы не можем пока сказать, не знаем» и положили трубку», – пишет telegram-канал «Шо, опять?».

Пока власти разбираются в происходящем, горожане строят догадки. Наиболее популярная версия: самолет преодолел звуковой барьер (при этом инверсионного следа в небе не видели). Наиболее оригинальная: космолет воздушно-космических сил РФ совершил скачок в гиперпространство...».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.06.21

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