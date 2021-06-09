В Крыму снова растет заболеваемость пневмонией

В Крыму снова отмечается рост заболеваемости внебольничной пневмонией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю показатель в целом по республике увеличился на 15,6%.

Рост более чем на 10% зарегистрирован в Симферополе, Ялте, Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском и Первомайском районах.

Какова доля ковидных пневмоний, в Роспотребнадзоре не утоняют.

Напомним, заболеваемость коронавирусом за последние 7 дней увеличилась на 11с лишним процентов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.06.21

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