В Крыму снова растет заболеваемость пневмонией

В Крыму снова отмечается рост заболеваемости внебольничной пневмонией.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю показатель в целом по республике увеличился на 15,6%.
Рост более чем на 10% зарегистрирован в Симферополе, Ялте, Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском и Первомайском районах.
Какова доля ковидных пневмоний, в Роспотребнадзоре не утоняют.
Напомним, заболеваемость коронавирусом за последние 7 дней увеличилась на 11с лишним процентов.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 09.06.21
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