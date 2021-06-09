Депутаты севастопольского Заксобрания отправили в отставку председателя избиркома

В Севастополе накануне выборов в Госдуму меняют председателя региональной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня депутаты городского Законодательного собрания приняли отставку Сергея Даниленко, возглавлявшего избирком с 2018 года. Уход с этого поста объясняют личными мотивами.

На смену Даниленко прочат юриста партии «Новые люди» Нину Фаустову.

Напомним, ровно неделю назад, 2 июня, Центральная избирательная комиссия РФ предложила назначить ее членом севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Даниленко же освобожден не только от должности председателя региональной избирательной комиссии, но и члена избиркома.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 09.06.21

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