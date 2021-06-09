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Среда, 9 июня 2021, 20:57 мск

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В Симферополе совершено вооруженное нападение на агентство недвижимости

В Симферополе совершено разбойное нападение на агентство недвижимости.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, преступники знали, что в офисе компании находится крупная сумма – об этом им сообщил знакомый владельца агентства. Двое мужчин, вооруженные пистолетом, ворвались в офис и забрали 20 миллионов рублей, 2,5 тысячи евро и 20 тысяч долларов США.

Однако воспользоваться добычей подельники не смогли – всех троих задержали. По факту разбоя, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.06.21

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