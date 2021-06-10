Число умерших от коронавируса в Крыму превысило 1,4 тыс. человек

В Крыму за минувший день зафиксировано 112 новых случаев коронавирусной инфекции – это на один случай меньше, чем в предшествующие сутки. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 85 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Кроме того, зарегистрировано один случай завоза ковида из-за рубежа.

Общее число выявленных случаев Covid-19 на полуострове составляет 44 544.

За последние 24 часа жертвами коронавируса стали еще 6 крымчан, а общее количество смертей от этой инфекции достигло 1402.

В то же время за прошедший день излечились от ковида 109 жителей полуострова, а за весь период эпидемии – 41 297 человек.

Симферополь, Наталья Петрова

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