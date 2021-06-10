В пещерном городе в Крыму нашли мужчину без сознания

В Крыму туристы обнаружили мужчину без сознания. Пострадавшего эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Мужчину, который не подавал признаков жизни, нашли в районе пещерного города «Мангуп-Кале» Бахчисарайского района. Путешественники сообщили о своей находке спасателям.

На место прибыли сотрудники второго поисково-спасательного отделения горной поисково-спасательной части специализированного отряда ГУ МЧС по Крыму. «По прибытию на место вызова спасатели обнаружили пострадавшего и при помощи носилок транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи», – рассказали в МЧС.

Симферополь, Зоя Осколкова

Симферополь. Другие новости 10.06.21

Число умерших от коронавируса в Крыму превысило 1,4 тыс. человек. / В Симферополе совершено вооруженное нападение на агентство недвижимости. / Глава Госдепа заявил, что Зеленского предупреждали о позиции США по «Северному потоку – 2». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»