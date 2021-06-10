Крымчан предупредили о сильных ливнях с градом

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по РК, сегодня на полуострове ожидаются ливни – местами сильные, грозы, град и шквалистый ветер. В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: подтопления территорий, аварии на объектах энергетики, ЖКХ, возможно нарушение транспортного сообщения.

Отметим, что сейчас гроза наблюдается на севере полуострова, дождь идет в предгорьях и в районе Симеиза. Через несколько часов дождь может добраться до восточной части ЮБК.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.06.21

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