В Крыму вырастут тарифы на холодную воду

В Крыму с 1 июля вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщается на сайте ГУП РК «Вода Крыма». Услуги подорожают на основании приказа Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 18 декабря 2020 года. Новые тарифы будут действовать по 30 июня 2022 года.

Для населения водоснабжение будет стоить 32,69 руб./ м3 (с учетом НДС), водоотведение – 32,69 руб./ м3 (с НДС), для абонентов Симферопольского филиала – 18,98 руб./ м3 (с НДС), говорится в сообщении.

Абонентам категории «бюджет и прочих» (Симферопольского филиала) водоснабжение обойдется в 41,37 руб./ м3 (без НДС).

В связи с изменением тарифов, предприятие просит абонентов до 25 июня произвести сверку показаний счетчиков и оплатить предоставленные услуги в полном объеме.

Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что с 1 июля тарифы на природный газ вырастут на 5,8%, на электроэнергию – в среднем на 9%. При этом он заверил, что рост тарифов на холодную воду, водоотведение, теплоснабжение и вывоз мусора не превысит 3,6%.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 10.06.21

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