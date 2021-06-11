Статистика по коронавирусу в Крыму продолжает ухудшаться

В Крыму за сутки зарегистрировано 115 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это максимальное значение с 20 февраля, когда было выявлено 109 случаев коронавирусной инфекции. Накануне суточный прирост заболевших составил 112 человек. Таким образом, коронавирусная статистика на полуострове продолжает ухудшаться.

Всего на Крыму зафиксировано 44 659 тысяч случаев коронавируса.

За минувший день статистика смертей от Covid-19, по данным республиканского минздрава, пополнилась пятью летальными исходами. В нее вошли, в том числе, ранее умершие пациенты, окончательные заключения по смерти которых пришли только 10 июня.

Общее количество жертв ковида на полуострове достигло 1407.

Меж тем за прошедшие сутки полностью выздоровели 137 крымчан, а за весь период пандемии – 41 434.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 11.06.21

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