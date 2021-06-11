В аэропорту Симферополя реанимировали пассажира

В международном аэропорту Симферополя у пассажира остановилось сердце.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России по Южному федеральному округу. Мужчина лет 60-ти упал возле стойки такси. Вызванный на место медработник не обнаружил у него признаков жизни: пульс отсутствовал, лицо посинело. Медик констатировали остановку сердца и обратились к полицейским за помощью в проведении реанимационных мероприятий. Один из них помог провести мужчине искусственную вентиляцию легких, а второй принес из медпункта дефибриллятор.

Совместными усилиями пассажира удалось привести в сознание и доставить в медпункт аэропорта. В ожидании «скорой помощи» ему стабилизировали кровяное давление, а затем отправили в больницу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.06.21

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