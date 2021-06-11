В Крыму раскрыли мошенничество с авиабилетами

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Симферополя по подозрению в мошенничестве с авиабилетами, сообщает крымский полицейский главк.

Афериста задержали после обращения 35-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что на одном из сайтов заказала авиабилеты со скидкой, перечислила через интернет-банк более 30 тысяч рублей в качестве оплаты, но в обещанный срок билеты ей не доставили, а деньги не вернули.

Задержанный сознался в билетном мошенничестве. Со слов мужчины, он списался с пострадавшей через фиктивный сайт, присвоил себе ее деньги и потратил на собственные нужды.

В отношении симферопольца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Ему грозит до пяти лет колонии. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 11.06.21

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