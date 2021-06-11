Алуште дадут больше воды, но ненадолго

В Алуште смягчают график водоснабжения.

Как уже сообщал «Новый День», из-за дефицита, вызванного засухой минувшего года и недостаточным количеством осадков в текущем году с февраля воду в городе включали на 10 часов в день, а с апреля – на 5 часов.

Однако в грядущие выходные городские власти решили устроить алуштинцам и туристам праздник: с 12 по 14 июня включительно вводится 16-часовой график. Вода будет подаваться с 6 до 22 часов.

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 11.06.21

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