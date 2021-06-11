В Крыму чиновники разрешили поставить на пляже 150 торговых киосков – бюджет не получил ни копейки

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Новофёдоровского сельского поселения.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в период с апреля 2016 по октябрь 2017 года между администрацией поселения и индивидуальным предпринимателем были заключены договоры на благоустройство муниципального пляжа и размещения на нем торговых объектов на заведомо невыгодных для администрации условиях. Согласно договору, коммерсант разместил на пляже 150 торговых павильонов, при этом не заплатил за размещение ни копейки, так как оплата не была предусмотрена соглашением.

Несмотря на то, что подобные отношения были невыгодны администрации, чиновники их не разорвали.

Очевидно, что предприниматель сумел лично заинтересовать одно из должностных лиц, уполномоченных заключать договоры такого типа.

В итоге бюджеты поселения и республики недополучили 7,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.06.21

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