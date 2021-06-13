Варшава пытается отговорить польских болельщиков от поездок в Крым

Власти Польши высказывают опасения, что прибывающие в Россию на матчи своей сборной в рамках чемпионата Европы польские болельщики не упустят возможности слетать в Крым к морю в нарушение украинских законов о пересечении границы с полуостровом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно из заявления МИД Польши.

Во внешнеполитическом ведомстве выпустили к чемпионату Европы путеводитель, в котором призвали польских граждан воздержаться от поездок в Крым.

«Помни, что Польша не признала аннексию Россией Крымского полуострова и не имеет возможности предоставить польским гражданам консульскую помощь. В связи с этим категорически не рекомендуем путешествовать в Крым», – приводит перевод текста «ПолитНавигатор».

Кроме того, в путеводителе пугают польских болельщиков угрозой совершения терактов вне стадионов, фан-зон и гостиниц, которые не рекомендуется покидать во время нахождения в России.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.06.21

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