В Крыму могут снова ввести антиковидные ограничения

Суточная выявляемость коронавируса в Крыму вернулась к показателям середины февраля.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшую субботу зафиксировано 127 новых случаев, в воскресенье – 132.
За два дня от инфекции скончались 6 человек.
Если показатели заболеваемости и дальше будут расти, противоэпидемические меры снова в Крыму будут ужесточены и снова введут антиковидные ограничения. Об этом заявил руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 14.06.21
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