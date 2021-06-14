В Крыму могут снова ввести антиковидные ограничения

Суточная выявляемость коронавируса в Крыму вернулась к показателям середины февраля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшую субботу зафиксировано 127 новых случаев, в воскресенье – 132.

За два дня от инфекции скончались 6 человек.

Если показатели заболеваемости и дальше будут расти, противоэпидемические меры снова в Крыму будут ужесточены и снова введут антиковидные ограничения. Об этом заявил руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.06.21

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