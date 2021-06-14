Крым: в море не выходить, в горах не гулять

Крым накрыл циклон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дожди, пришедшие на полуостров в понедельник, 14 июня, продолжатся и во вторник.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, 15 июня на территории Республики Крым ожидаются ливни, местами сильные, грозы, град и шквалистый ветер.

Крымчан и туристов предостерегают от выхода в море, а также прогулок в лесу и горах.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.06.21

В Крыму могут снова ввести антиковидные ограничения. / Путин ответил, зачем российские войска подходили к украинской границе. / Нафогаз придумал, как заставить Газпром наполнить украинскую ГТС. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»