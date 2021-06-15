В Крыму зарегистрировано 140 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 140 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 102 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 – завозной из-за границы. От инфекции умерли 4 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 45 тысяч 177 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 422 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.06.21

В Ростуризме заявили о перегрузке черноморских курортов. / Украина решила сменить налоговый режим для жителей Крыма. / Крымские города лидируют по росту цен на курортах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»