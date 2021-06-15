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Вторник, 15 июня 2021, 11:26 мск

Новости Крым

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В Крыму зарегистрировано 140 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 140 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 102 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 – завозной из-за границы. От инфекции умерли 4 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 45 тысяч 177 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 422 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

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