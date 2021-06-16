Заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла на 16 процентов

В Крыму за сутки зафиксировано 144 новых случая коронавируса. В течение недели наблюдается существенный рост суточной выявляемости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 9 по 15 июня в республике зарегистрировано 858 вновь заболевших. Это на 15% больше, чем за предыдущую семидневку. Средний темп прироста – 0,28.

Наибольшее увеличение отмечается в Ялте, Алуште, Симферополе и в Джанкойском районе.

При этом растет число тех, у кого инфекция протекает в тяжелой форме, особенно крымчан, не достигших 40 лет. Медики объясняют это мутацией вируса: бороться с ним становится труднее.

В целом, в РК наметилась тенденция к росту заболеваемости среди людей 30 – 50 лет.

Всего с начала эпидемии в Крыму выявлены 45 тысяч 321 зараженный. Жертвами ковида стали 1 тысяча 428 крымчан, 6 из них скончались за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.06.21

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