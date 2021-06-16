В ближайшие дни Крым зальет

В Крыму объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, в связи с образованием циклона во второй половине дня и до конца суток 16 июня, а также в течение всего 17 июня на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные (прогнозируемое количество осадков – более 30 мм; для сравнения: в 2020 году в Симферополе за весь июнь было зафиксировано 31мм осадков). Дожди будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром до метров в секунду.

Отметим, что дождливая погода сохранится в Крыму до выходных.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.06.21

Заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла на 16 процентов. / Глава Крыма снова демонстрирует готовность рискнуть людьми ради пиара. / Зеленский отказался просить Запад о вступлении Украины в НАТО. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»