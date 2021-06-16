Китай скупил в Крыму все куриные головы и лапки

Китай скупил в Крыму куриные головы, шеи и лапки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», те, части курицы, которые российские хозяйки чаще всего отправляют в мусор, в Поднебесной считаются деликатесом. Например, лапки с когтями в Китае называют «ножками Феникса»: их жарят, маринуют, тушат, варят.

А куриная голова может стоить дороже, чем филе: согласно китайским традициям куриную голову из блюда отдают самому важному человеку за столом.

Долгое время на рынке экспорта лап и голов в Китай лидировали США: американцы закрывали практически весь рынок. Однако из-за торговых конфликтов импорт лап из США прекратился. На освободившееся место пришли страны Юго-Восточной Азии, Австралия, Бразилия. Последняя быстро заняла лидирующие позиции. Россия вышла на этот рынок лишь 2 года назад.

Крымская продукция пользуется у китайских закупщиков высоким спросом. Как результат, куриные лапки, шеи и головы у крымских производителей оплачены на год вперед.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.06.21

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