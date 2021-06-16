В Севастополе разработали ограничения для электросамокатов

В Севастополе представили проект схемы скоростного режима для электросамокатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», передвигаться на этом средстве индивидуальной мобильности в городе можно будет со скоростью не выше 25 километров в час. В центре Севастополя, парках Победы и «Учкуевка», а также в центре Балаклавы максимальная скорость ограничена до 15 километров в час.

На электорсамокатах будет запрещено передвигаться по проезжей части, даже на тех улицах, где отсутствуют тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 16.06.21

Китай скупил в Крыму все куриные головы и лапки. / Зеленский назвал «Северный поток – 2» инструментом насилия над Украиной. / Европа подвергает себя большой опасности – глава МИД Украины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»