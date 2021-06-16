Украина подвела войска к Донбассу в день саммита Путин-Байден

Украина стянула бронетехнику и вооружение в жилые кварталы населённых пунктов рядом с линией разграничения в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

«Несмотря на отсутствие обстрелов со стороны украинских боевиков, противник в нарушение третьего пункта дополнительных мер, продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – говорится в сообщении.

В частности, на улицах населённых пунктов и во дворах жилых домов расположились бронетранспортеры МТ-ЛБ и БТР-70 и разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 в посёлках Петровка и городе Попасная.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.06.21

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