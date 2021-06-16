Роспотребнадзор внес в правительство Крыма предложения по резкому ужесточению антиковидных мер

Роспотребнадзор Крыма обратился к властям республики с предложением ввести дополнительные антиковидные меры. Об этом сообщила глава ведомства Наталья Пеньковская.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация с COVID-19 в Крыму в последнее время резко ухудшилась. Наиболее критично дела складываются в Ялте, Алуште и Симферополе.
Учитывая развитие событий, Пеньковская предлагает следующее:
- С 22:00 до 8:00 запретить работу учреждений общественного питания, за исключением объектов транспортной инфраструктуры и работы на вынос.
- Запретить работу дискотек, кальянных, клубов и прочих развлекательных учреждений.
- Заполнение мест в зрительных залах театров и кинотеатров ограничить до 50% от общего числа и прекратить в этих учреждениях торговлю продуктами питания.
- Прекратить любые развлекательные мероприятия в торговых центрах.
- Запретить проведение выпускных вечеров и проведение общегородских массовых мероприятий.
- Ограничить использование общественного транспорта лицами старше 65 лет.
- Ввести обязательную вакцинацию в Крыму для работающих в сфере оказания услуг по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, а также в сфере общественного питания и транспорта за исключением тех, кто имеет противопоказания.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 16.06.21
Украина подвела войска к Донбассу в день саммита Путин-Байден. / В Севастополе разработали ограничения для электросамокатов. / Китай скупил в Крыму все куриные головы и лапки. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube