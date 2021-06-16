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Среда, 16 июня 2021, 15:50 мск

Новости Крым

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Роспотребнадзор внес в правительство Крыма предложения по резкому ужесточению антиковидных мер

Роспотребнадзор Крыма обратился к властям республики с предложением ввести дополнительные антиковидные меры. Об этом сообщила глава ведомства Наталья Пеньковская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация с COVID-19 в Крыму в последнее время резко ухудшилась. Наиболее критично дела складываются в Ялте, Алуште и Симферополе.

Учитывая развитие событий, Пеньковская предлагает следующее:

  • С 22:00 до 8:00 запретить работу учреждений общественного питания, за исключением объектов транспортной инфраструктуры и работы на вынос.
  • Запретить работу дискотек, кальянных, клубов и прочих развлекательных учреждений.
  • Заполнение мест в зрительных залах театров и кинотеатров ограничить до 50% от общего числа и прекратить в этих учреждениях торговлю продуктами питания.
  • Прекратить любые развлекательные мероприятия в торговых центрах.
  • Запретить проведение выпускных вечеров и проведение общегородских массовых мероприятий.
  • Ограничить использование общественного транспорта лицами старше 65 лет.
  • Ввести обязательную вакцинацию в Крыму для работающих в сфере оказания услуг по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, а также в сфере общественного питания и транспорта за исключением тех, кто имеет противопоказания.

Симферополь, Лиана Макоба

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