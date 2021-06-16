Зеленский выставил условие Москве по открытию русских школ на Украине

Украина готова открывать русские школы, но только частные и только на пропорциональной основе с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью иностранным СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, такой подход можно считать «справедливым», так как он будет выстроен на основе «уважения» с российской стороны.

«Меня спрашивают: как решить вопрос со школами, с языками? Я говорю – надо просто уважать друг друга, и все будет нормально. У нас много разных частных школ – английские, хотят открыть венгерские. Частные – пожалуйста. Чтобы государство поддерживало – мы поддерживаем украинскую школу, это логично. А хотите русскую школу – давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется «повага» (уважение – прим. «НД»)», – сказал Зеленский.

По мнению киевских экспертов, предложение Зеленского является чистой манипуляцией и издевательством над многомиллионным русскоязычным населением Украины.

«На самом деле это называется не «повага». Это называется манипуляция. В России нет такого числа украиноязычного населения, чтобы открывать повсеместно школы. В тоже время в Украине русскоязычны целые регионы. И там нет возможности учиться на русском языке», – пишет украинский телеграм-канал «Политика страны».

Симферополь, Валентин Карамазов

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