Зеленский обещает создать украинскую империю на месте российской

В истории достаточно примеров, когда одни империи исчезали, а на их месте возникали другие.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью иностранным СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его мнению, сейчас «демократическое государство» Украина противостоит «российской агрессии», но не далёк тот час, когда «Незалежная» даже без помощи Запада превратится в одну из мощнейших в мире великих военных держав и разобьёт РФ.

«Сегодня империи одни, а завтра – другие. Есть исторические примеры. Многие бывшие империи сейчас являются небольшими государствами, демократическими государствами. Поэтому все должны понимать, что на нашем месте может быть другая страна.

И если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет другого пути, как превратиться в очень прочную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей», – рассуждает Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.06.21

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