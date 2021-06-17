В Керчи и Ленинском районе Крыма начался потоп

В Керчи и Ленинском районе начался потоп: сильные ливни затопили улицы, реки выходят из берегов, дома «поплыли».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подтопление началось ночью: за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. Вышла из берегов река Мелек-Чесме. В данный момент в центре на улицах воды по колено, затоплено более десятка домов, горбольница №1, машины не могут передвигаться по дорогам.

Аналогичная ситуация отмечается в ряде населенных пунктов Ленинского района. Например, в поселке Приозерном затоплено 18 дворов. МЧС эвакуирует людей из зон подтопления.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 16.06.21

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