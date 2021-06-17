Выявляемость коронавируса в Крыму за сутки выросла на 5 процентов

В Крыму за сутки зарегистрирован 151 новый случай коронавирусной инфекции. Это на 4,86% больше, чем накануне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 110 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции умерли 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 45 тысяч 472 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 433 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.06.21

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