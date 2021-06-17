Передвигаться можно только вплавь: в Керчи продолжается спасательная операция

Глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в Керчь.

Как уже сообщал «Новый День», в Ленинском, Кировском районах и Керчи выпало до 80 мм осадков – это две месячных нормы.

Только в Керчи затоплено около 250 жилых домов – как частных, так и многоквартирных, а также горбольница №1. Вода стоит на улицах Жени Дудник, Комарова, Пирогова, Советской, Вокзальном шоссе. В отдельных местах легковые автомобили погружены в воду по крышу.

Центральная часть города обесточена. Сейчас энергетики проверяют электротрансформаторные подстанции и устанавливают в ГКБ№1 генератор.

Передвигаться по городу можно только вплавь.

Telegram: Что делать с вышедшей из берегов рекой, пока никто не знает.

За лодкой Аксенова плывут сотрудники МЧС – они направляются к затопленным объектам

Коммунальщики начали откачивать с улиц воду, обещают справиться за несколько часов. Глава Крыма обещает компенсировать потери всем пострадавшим:

«Добрались вплавь до больницы, посмотрели, какая ситуация. Затоплено огромное количество жилых помещений, коммерческих объектов, машины некоторые под крышу утоплены. Придется долго разбираться с точки зрения помощи людям, компенсировать потери, которые люди понесли. В причинах разберемся, никто без помощи не останется, – пообещал Сергей Аксенов. – Посещу все поселки пострадавшие – Ленинский, Кировский, Белогорский районы».

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 17.06.21

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