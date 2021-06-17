В Севастополе стремительно дорожают продукты

В Севастополе дорожают продукты питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», годовая инфляция в Южном федеральном округе (ЮФО) в мае 2021 года ускорилась по сравнению с апрелем на 0,43 п.п. – до 6,31%.

«Динамика инфляции сопоставима с общероссийской, но ее уровень по-прежнему выше, – отмечают в Центробанке РФ. – В целом по России рост зафиксирован на 0,49 п.п. – до 6,02%. Причинами ускорения инфляции в округе, как и в целом по стране, стали рост издержек производителей, а также расширение спроса на отдельные непродовольственные товары. Фактором локального характера, ускорявшим инфляцию, являлась активизация внутреннего туризма».

В Севастополе годовая инфляция по итогам мая достигла 7,1%. При этом прирост цен на продовольственные товары увеличился с 9,73% в апреле до 10,52% в мае. Повышение цен объясняют исчерпанием остатков плодоовощной продукции прошлогоднего урожая и задержкой созревания нового. При этом в целом в ЮФО годовой темп прироста цен на продукты питания возрос в мае до 8,18% после 7,46% в апреле.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 17.06.21

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