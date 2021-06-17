В Крыму возникли проблемы со связью

Крымчан предупредили о проблемах со связью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стихия вывели из строя 36 базовых станций сотовой связи. Все их перевели на резервные аккумуляторы. В 8 они уже разрядились.

Связисты предупреждают: перебои со связью возможны в Керчи, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском и Джанкойском районах.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 17.06.21

В Севастополе стремительно дорожают продукты. / Самые «грязные» по выбросам: названы регионы-лидеры по загрязнению атмосферы. / Передвигаться можно только вплавь: в Керчи продолжается спасательная операция. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»