В аэропорту Симферополя произошло ЧП

В аэропорту Симферополя Boeing 767 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на борту самолета компании Pegas Fly, прибывшего из Москвы, находились 284 человека, включая экипаж. Никто не пострадал.

«Boeing после посадки в процессе руления частично выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на спланированную часть летного поля, – прокомментировали ситуацию в аэропорту Симферопроля. – Взлетно-посадочная полоса аэропорта находилась в нормативном состоянии, пригодном для совершения взлетов и посадок. Полоса в настоящее время заблокирована.

Все пассажиры этого рейса доставлены в терминал автобусами. Для обеспечения безопасности полетов, до освобождения взлетно-посадочной полосы рейсы в аэропорту Симферополь не принимаются и не отправляются. 11 рейсов задерживается на прилет, часть отправляют на запасной аэродром в Анапу».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.06.21

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