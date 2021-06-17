В Севастополе резко увеличивается заболеваемости коронавирусом

В Севастополе отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедшие сутки зарегистрированы 49 новых случаев заболевания Covid-19. Неделю назад этот показатель равнялся 27.

По словам вице-губернатор Александра Кулагина, за последние 7 дней заболеваемость коронавирусом в городе выросла в 1,5 раза, госпитализация – в 1,3 раза. Темп прироста заболеваемости увеличился в 2 раза.

Сейчас в городе развернуто 562 койки для лечения больных ковидом, из них свободны 24%.

Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что ситуация с коронавирусом в Севастополе сегодня соответствует третьей неделе ноября 2020 года. Иными словами, начинается очередной пик заболевания. Поэтому, считает она, нужно ввести максимальные ограничения, чтобы остановить распространение инфекции. Тем более, что уровень коллективного иммунитета в городе низок.

Напомним, что Роспотребнадзор уже внес предложения по ужесточению антиковидных мер в правительство соседней Республики Крым.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 17.06.21

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