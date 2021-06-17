В Крыму готовятся к новым ударам стихии (ВИДЕО)

В Крыму готовятся к новым ударам стихии: в течение ближайших суток ожидаются очень сильные дожди (более 30 мм осадков), грозы, град, шквалистый ветер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас циклоном накрыта практически вся южная половина полуострова.

Однако ночью – ближе к утру дожди и ветер усилятся. Возможны новые подтопления. В связи с этим коммунальные службы крымских муниципалитетов и Севастополя переведены в режим повышенной готовности.

Сейчас непогода бушует на западном побережье.

Напомним, ливни, обрушившиеся на восток полуострова в ночь со среды на четверг, затопили 292 здания (282 из них – жилые) в Керчи, селах Приозерное и Новоотрадное (Ленинский район). Эвакуировано 125 человек.

В результате обильных осадков река Мелек-Чесме вышла из берегов и залила цокольный этаж керченской горбольницы №1 (уровень воды достиг 1,2 метра). Эвакуация больных не проводилась, больница подключена к резервному источнику питания.

Уровень воды на центральных улицах Керчи поднялся так высоко, что поплыли даже павильоны

В данный момент без газа остаются 40 домов в Керчи.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 7 муниципальных образованиях: Керчи, Симферополе, Кировском, Сакском, Ленинском, Симферопольском и Белогорском районах (всего без электроснабжения 40 тысяч человек).

Восстанавливаются системы водоснабжения в Керчи, Ленинском и Кировском районах (без воды 20 тысяч человек).

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