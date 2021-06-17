В гостиницы Севастополя не пустят непривитых и неболевших коронавирусом

В гостиницах и отелях Севастополя туристов будут селить только после предъявления сертификата об антиковидной вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Такие меры сегодня предложил ввести губернатор Михаил Развожаев.

Как уже сообщал «Новый День», в Севастополе заболеваемость COVID-19 за неделю возросла в 1,5 раза. Роспотребнадзор предложил ужесточить профилактические меры.

Городские власти с ведомство поддержали: запрещается работа заведений общепита с 23:00 до 08:00, закрываются ночные клубы и караоке-бары, замораживаются процессы бронирования туров для детских групп. Выпускные вечера решено проводить на открытом воздухе для каждого класса отдельно.

Плюс к этому ограничивается и размещение в гостиницах.

При этом уже известно о повторных случаях заражения коронавирусом, а некоторые, привившиеся зимой, заявляют, что у них исчезли антитела. Да и сами медики подтверждают: риск заболеть есть после любой прививки. Плюс ко всему, человек считается вакцинированным только через 3 недели после получения второй прививки. Иными словами: нет никаких гарантий, что люди, предъявившие сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании, не привезли в город инфекцию или не заразятся от кого-нибудь уже в Севастополе.

С этой точки зрения отрицательные тесты на инфекцию представляются не менее надежными, однако эти документы не дадут возможности заселиться в отели и гостиницы Крыма.

При этом, согласно письму Министерства здравоохранения РФ от 21 января 2021 года, прививка противопоказана аллергикам с тяжелыми реакциями в анамнезе, людям с обострением хронических заболеваний (и такие люди часто едут в Крым долечиваться), беременным женщинам и кормящим матерям, не достигшим 18-летнего возраста, а также страдающим аутоиммунными и онкологическими заболеваниями (у них стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания).

Всем этим людям губернатор Севастополя рекомендовал «ограничиться от туристического путешествия».

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 17.06.21

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