«Группа дельфинов в камуфляжных купальниках»: спасатели, сопровождавшие главу Крыма, заплыли в мемы

История с загадочными пловцами, сопровождавшими лодку главы Крыма во время инспекции по Керчи, стала хитом российской части интернета. Обсуждение видео продолжается весь день.

Итак, трое неизвестных зачем-то плывут за лодкой Сергея Аксенова

Как уже сообщал «Новый День», официальные лица выдвинули разные версии, объясняющие происходящее. Сам Аксенов заявил, что это сотрудники МЧС, которые «сопровождают все лодки». В МЧС сообщили, что у них нет таких сотрудников, а на видео «гражданские люди, которые (…) надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова». А советник Аксенова объяснил, что это были «республиканские спасатели, а не сотрудники МЧС России».

Тем временем, «группа дельфинов в камуфляжных купальниках» неожиданно для себя заплыла в мемы. Соцсети заполнили всевозможные фотожабы с комментариями:

«Жители Керчи вплавь догоняют главу Крыма, чтобы поблагодарить за воду».

«Голосовать мужики плывут, видать... Досрочно..»

«Приехал бы царь, за лодкой плыл бы мэр».

«Цирк продолжает гастролировать».

«Отряд морских котиков».

«Холопы и бояре. Это, конечно, жесть».

«Петров с Башировым уже позвонили главреду RT Симонян и готовы раскрыть третьего, кто плыл кролем за лодкой крымского губернатора Аксенова».

Кстати, чуть позже появилось еще одно видео:

Аксенов лично затаскивает в свою лодку мужчину, бредущего в воде, по его словам, в больницу.

«Просто какая-то иллюстрация к сказке «Дед Мазай и зайцы», – отреагировали крымчане.

Кстати, в начале сюжета видно, как к лодке спешат пловцы. Они достаточно далеко, чтобы успеть кого-то спасти, и их почему-то уже двое. Зачем нужно было весь день плавать за Аксеновым и куда делся третий, никто, кроме них самих, так и не понял.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.06.21

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