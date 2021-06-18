В центре Луганска произошел взрыв

В центре Луганска взорвался газопровод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло минувшей ночью в районе пивзавода на улице Коминтерна. Рядом расположен парк имени Первого мая. Пока не понятно, произошла авария или была организована диверсия. Сейчас на месте взрыва работают спецслужбы.

«Взрыв произошел на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм, образовалось сильное возгорание, – пояснили в ГП «Луганскгаз». – Вследствие инцидента от подачи природного газа временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект».

Пламя удалось погасить к 6:30 по местному времени. Информации о жертвах не поступало.

Официальных комментариев от республиканских и городских властей пока нет.

Луганск, Платон Ефимчук

Луганск. Другие новости 18.06.21

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