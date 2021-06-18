Ветер усиливается, реки поднимаются, сели наготове: в Крыму бушует непогода

Циклон пока не собирается покидать Крым: на полуострове вновь объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымские управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня 18 июня ожидаются очень сильные дожди (более 30 мм). В ближайшие часы подобный ливень обрушится на Симферополь. Ветер усилится до 25 метров в секунду, будет дуть с юга.
Прогнозируются грозы и град.
В связи с выпадением сильных, местами очень сильных дождей, 18 июня на отдельных реках Крыма уровень воды может подняться на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии существует угроза схода селей.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 18.06.21
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