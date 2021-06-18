В Крыму за сутки зарегистрировано 156 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 156 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 98 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 6 завезены из-за границы. От инфекции умерли 4 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 45 тысяч 628 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 437 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.06.21

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