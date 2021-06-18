Самолет не смог приземлится в Симферополе из-за животных на ВПП

В аэропорту Симферополя очередное ЧП: самолет не смог приземлиться с первого раза, так как на взлетно-посадочной полосе находились животные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром. Аэробус, выполнявший рейс SVR045 Москва (Домодедово) – Симферополь, в 6:21 по местному времени заходил на посадку в условиях слабого ливня. Но был вынужден уйти на второй круг, так как на ВПП находились собаки.

А-320 благополучной приземлился в 6:25. На борту находились 166 пассажиров и 6 челнов экипажа. Никто не пострадал.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.06.21

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