В Керчи обещают компенсацию всем, пострадавшим от потопа

40 миллионов рублей выделено из бюджета Республики Крым на помощь пострадавшим от потопа в Керчи и Ленинском районе.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 16 на 17 июня на востоке Крыма выпала двухмесячная норма осадков. Затопленными оказались центр Керчи и два поселка Ленинского района.

К утру 18 июня уровень воды в Керчи снизился на 1,5 метра, остается подтопленной часть энергообъектов, без электроснабжения – около 1 тысячи абонентов.

«Ситуация тяжелая – ряд улиц еще подтоплены, – сообщил глава РК Сергей Аксенов. – Практически во все дома зашли, в некоторых вода достигает отметки в метр. Есть понимание, что делать. Завтра мобилизуем все силы для уборки квартир, домов. Окажем физическую помощь. После чего подсчитаем ущерб».

По словам Аксенова, всем пострадавшим жителям Керчи компенсируют ущерб из республиканского бюджета: «Сегодня до 19:00 будут опубликованы все данные о том, кто и в каком в каком порядке сможет обратиться с заявлением о компенсации ущерба. После того как будет определен размер ущерба, докладывать по ситуации в Керчи буду лично Владимиру Владимировичу, главе государства. Будем просить финансовой помощи».

Образец заявления на компенсацию ущерба обещали подготовить к вечеру пятницы. Однако крымчане опасаются, что могут возникнуть сложности с автомобилями: как правило, все они застрахованы. И количество «утонувших» машин наталкивает на мысль, что страховые компании с таким объемом не справятся. Тем более что аналогичная ситуация сложилась и в Ялте.

Между тем, власти Крыма заявили, что эвакуированные из-за непогоды керчане смогут находиться в отелях и гостиницах, пока их жилье не станет пригодным для жизни или будут решены вопросы с переселением. Им гарантируют трехразовое питание.

Симферополь, Олег Яковенко

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